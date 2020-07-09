海洋公園技術支援繁殖本地導盲犬　冀數量提升1倍

香港導盲犬供不應求，為增加本地繁殖數量，海洋公園與香港導盲犬協會簽訂合作備忘錄，公園未來5年向香港導盲犬協會提供技術支援，處理及儲存本地導盲犬精液，以提升導盲犬供應數目，以照顧本港視障人士的需要。

香港有超過17.5萬名視障人士，惟現役導盲犬卻僅有約45隻，供應數目遠低於需求。海洋公園獸醫總監馬伯樂表示，會協助其採集、處理及儲存適合用作繁殖的導盲犬精液，加強繁殖本地導盲犬。香港導盲犬協會主席林衛邦補充，公園將採用香港導盲犬協會最近得到的犬隻子宮頸人工授精技術，將專業導盲犬的精液冷凍，再加以高質儲存。希望不久將來可把本地導盲犬數量提升一倍，讓更多視障人士受惠。

香港導盲犬協會主席林衛邦指出，香港導盲犬不足，主要因為本地繁殖和訓練十分困難。在合資格受訓的幼犬當中，少於7成能順利畢業並投入服務。此外，一些犬種未能適應香港潮濕悶熱的天氣和狹窄繁忙的街道。上述種種因素加上本地缺乏相關支援設施，都局限了適合作本地繁殖的導盲犬品種選擇。

林續指，本港大部分導盲犬均從外地引入，然而海外輸入費用高昂。而且運輸精液到港的過程偶有意外延誤，導致錯過繁殖期授精的黃金時間，是次與海洋公園合作可提供解決良方。