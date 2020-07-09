工會接獲47宗涉保就業投訴　斥計劃漏洞百出

有工會接獲47宗保就業計劃的投訴，有打工仔遭減薪及裁員。

政府早前動用800億港元推出保就業計劃補貼僱主出糧，有工會今（9日）表示接獲47宗有關計劃的投訴，當中28%打工仔稱被迫放無薪假，亦有19%被裁員。工會批評保就業計劃漏洞百出，僅能保就業、不保人工，亦沒措施監管僱主如何使用補貼，前線及基層打工仔依然受到剝削。

職工盟表示，6月至今收到47宗有關保就業計劃的投訴個案，其中13宗涉及被迫放無薪假、9宗涉及裁員、開工不足則有5宗、以及8宗反映計劃未能保障工人。該團體指，部分僱主把月薪員工變為日薪、散工或時薪，以替代其長工職位，或是在申領薪金補貼後，繼續要求員工放無薪假，批評計劃不保人工。

工會人士又稱，政府並無監管僱主使用如何津貼，僱主取得補貼後另有操作空間，前線和基層員工僅有零碎收益。即使計劃要求僱主承諾不裁員，也有漏洞，如僱主違規並沒有罰則；僱主可能「篤數」以領取較多補貼，工會形容不裁員承諾只是一個「美麗誤會」。