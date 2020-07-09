因「唔開心」住宅外縱火　廚工認罪候判

34歲航空公司廚務工人何世文承認因「一時唔開心」，於2018年4月22日上午，於將軍澳寶林邨寶智樓其中3層連環縱火，除燒毀財物外，一名女住客更因吸入濃煙送院，一度被送到深切治療部接受觀察。該名工人今天（9日）在高院原訟庭承認3項蓄意縱火罪，法官決定為他索取精神及心理報告，將他還押至8月13日判刑。

案情透露，被告居於寶林邨另一幢大廈。案發日上午約9時25分，8樓一名女住客在單位內聞到物品燃燒味，開門發現門簾着火，鐵閘與木門亦被燒黑。差不多同一時間，10樓一個放在單位門外的鞋架傘架亦被縱火焚燒。

毗鄰單位發現火警後立刻奔走叫鄰居逃生，有人到鐵架起火單位拍門，但女戶主未有即時理會，要鄰居再三催促才出門救火。她在救熄火後因吸入濃煙不適，一度要送入深切治療部觀察，至兩日後出院。

同日約9時30分，同座21樓一名女住客開門準備外出時，亦發現她掛在走廊的衣物着火，她自行將衣服取下放落地踩熄火舌。事後消防員及法證化驗師到場調查，認為上述3宗火警可能都是蓄意縱火引起，警方亦接手調查。

至於本案被告，則在同年4月26日於邨內被警方截停拘捕，他在警誡下招認：「我一時唔開心，先去寶智樓燒人哋啲嘢。」

被告在犯本案前，曾有盜竊、襲警、搶劫、行使假文書及與未成年少女非法性交等案底，但從未犯縱火，今日求情時表示患有抑鬱症。

法官就表示，除了被告自稱因不開心犯案外，便再無其他關於其動機的資料，遂決定先索取報告作參考，然後才決定判刑。