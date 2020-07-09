電腦通訊節下月底開鑼　推300萬元幸運卡促消費

「香港電腦通訊節2020」將於8月21日至24日，於灣仔會議展覽中心舉行。今屆電腦通訊節將推出總值約300萬港元的「消費券計劃」，屆時大會將向每位購票入場人士，派發1張面值由10港元至500港元不等的幸運卡，憑券可在場內指定攤位消費，並不設使用上限，可同時使用多張消費券。

今屆電腦通訊節以「科技·連繋·生活」為主題，除迎合近年大熱的電競元素設立「電競體驗區」外，亦增設「創新科技館」，並展出最新電子商貿、智慧城市等多元化創新科技。同場亦會首次舉辦「健康與運動科技博覽」，配合新冠肺炎疫情爆發後，市民加倍注重健康及衞生的特性，擺賣健康及運動科研產品，向社會大眾推廣健康、運動及科技結合的便利。

另外，政府將於7月24日啟動「防疫抗疫基金」的會議展覽業資助計劃，以資助主辦機構百分百的場租。為吸引展商參展，電腦通訊節主辦方亦會推出「110%保障措施」予參展商，若因疫情而被迫取消展覽，將退回90%參展費用，並向6月底前已確認展位之參展商回贈最高達20%租金。

香港電腦商會創會會長張耀成表示，現時已報名的展商數目已達去年的90%。面對疫情反覆，會場會有相應防疫措施，例如設置紅外線體溫檢測站、加強場內的鮮風轉換效率等，加上有在2003年沙士期間舉辦活動的經驗，希望能借活動振興消費，協助業界共渡難關。