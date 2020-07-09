網民熱話：跑步昏倒遇好心人　港爸貼告示感謝勁窩心

遇上突發性急病，在場人士協助分分鐘能救回一命。近日一名港爸就貼出告示，感謝毫不相識的街坊在他跑步昏倒時，為他及時急救及報警，最終與死神擦身而過。不過最窩心莫過於告示貼出後，竟獲好心人在告示上留言慰問。

Facebook群組「油塘之友」昨日(8日)貼出這張告示。告示於5月2日發出，文中指，事主4月21日凌晨約1時半在油塘邨跑步時，突然昏倒，幸在場一名善心人立即替他急救及叫救護車，才能救回一命。事主感激好心人出手相助：「感激恩人救回本人一命和本人一家」，又祝願對方及其家人「一世平安喜樂！」

不過告示貼出後，有人手寫寫上一段文字，正是由「救命恩人」的留言：「得知你平安無事，康復出院深感安慰，亦放下心頭大石」。

貼文發出後，網民大讚是好人好事，「感恩！遇到好心人！」「好感動，人間有愛」。自稱事主女兒事後更留言，講述當日驚險過程：「啲醫生護士都話爸爸好好彩，遲多5分鐘都一定一定冇命，真心好好好好好好多謝感恩救咗我爸爸，好人一世平安」。雖然事主未有講述好心人身份，不過有網民就留言，「好彩當時有位女士搓緊等救護，希望香港有多啲人願意急救。」揭露救命恩人是位女士。

網民有話說

Valentino Alfred Yiu：凌晨時分，遇到個識急救嘅人，命不該絕

Yuki Ng：善心人字正，心善，願一生平安

Kenny Vi：回覆呢下好嘢

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