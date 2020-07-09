2015年環鳳街車房爆炸　技工被控誤殺開審

黃大仙環鳳街一個車房2015年發生爆炸，最終導致3人死亡及多人受傷。該車房的一名維修技工其後否認3項誤殺罪，案件今日(9日)於高等法院開審。控方開案陳詞指，37歲被告黎駿豪在車房維修的士時嚴重疏忽，沒有確保的士內的石油氣沒洩漏或積聚，最終導致爆炸發生，令到3人死亡。

控罪指，被告黎於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士日更司機陳錦波及鄰舖女東主伍靄霞。

據控方開案陳詞指，黎駿偉於案發時在環鳳街孖鏡車房任汽車維修技工，胡漢偉為該車房東主，當日只有黎負責維修。控方指日更的士司機陳錦波，因的士行車不順錶板顯示燈亮起，估計燃料系統出問題，遂於下午2時許將車駕到涉案車房檢查及維修。直至下午3時許 涉案車房發生爆炸起火，並波及隔鄰相連的玻璃公司。

消防員及警方到場發現胡、陳及被告均躺於車房外的馬路上，其中胡的頭骨爆裂且溢出腦漿已經死亡，而陳則沒有呼吸及脈搏，送院搶救後亦證實不治。至於被告自己身體亦多處受傷，他一度危殆但最終被救回。

至於隔鄰玻璃公司則一直起火，其東主企圖進入火場救出妻子不果，消防員最終於下午5時許才能進入火場但女東主已被燒焦。控方指事件中另有7人受傷。

控方續指，車房外及附近的閉路電視，拍到被告事發時曾登上的士檢查並嘗試開車，並在胡及陳的協助下，拆開的士後座座位及取出油缸。

控方指經專家檢驗後發現該氣缸被上下反轉，排氣活門只被微微打開，限流閥並沒有運作以防止石油氣漏出，雖然的士在案發前剛入滿氣，但案發後氣缸只剩1/3石油氣。

專家認為被告當時應打算更換氣缸內的氣泵，而當時車房內捲閘被拉落大半，的士內的石油氣從氣缸漏到維修糟積聚。

而調查人員於維修槽內發現一部已開動的電風扇且有斷裂的扇頁，相信由於電風扇跌落維修槽產生火花，從而引發爆炸。

控方指根據現行法例要求，拆除或更換石油氣泵的工序，只可在指定工場，由獲機電署認可的人士或在其監督下進行。但案發時被告及胡、陳兩名死者均沒有認可資格，被告雖曾於職業訓練局修讀相關課程但最後未能成功畢業。

控方指被告於當時對各死者負有謹慎責任，但卻沒有採取足夠步驟構成嚴重疏忽，是導致3人死亡的主要原因。