袁國勇轟港府放寛防疫措施令疫情爆發　促收緊至3月時水平

香港新冠肺炎疫情爆發第三波，香港大學微生學系講座教授袁國勇今早在電視節目表示，新一波爆發是由於港府放寬防疫措施，最大問題是放寬一些不戴口罩的地方，例如食肆，造成2個茶餐廳群組爆發，建議將食肆限制再次收緊至3月時水平。

袁國勇表示，食肆及的士環境陝窄，有人染疫後，再將病毒帶入安老院舍及學校，有機會造成爆發。他指放寬一些不戴口罩地方是最危險，認為即使限制食肆人數入座率一半也不夠，亦有不少餐廳是連分隔座位的膠板也沒有。

他指的士也是高危地方，除了因為空間陝窄，一個人中招，車內的人也容易出事。至於安老院舍方面，他建議要關閉及謝絕探訪，任何人只要有輕微病徵，尤其院舍員工需即刻進行病毒檢測。他又再次批評港府每日檢測量很低，至少要做到每日7500個才足夠，直斥「這麼久都做不到，發生甚麼事？」

至於下星期舉行的書展，袁認為場館通風系統應每小時盡量換氣6次，市民入場前去要用酒精搓手液消毒雙手，並正確戴上口罩、不要進食，看完每1本書後都要消毒。