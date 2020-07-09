傳「港版健康碼」押後至8月　張建宗明日交代工作進展

本港新冠肺炎疫情有惡化迹象，消息指，政府將押後推出原定本周公布的「港版健康碼」至8月。政務司司長張建宗早前稱，考慮明日（10日）出席立法會會議時交代有關健康碼的工作進展，預料屆時或會公布有關細節。

消息指，「港版健康碼」已進入最後測試階段，檢測機構亦曾於上周作最後系統測試，軟件大致運作暢順。不過，由於本港疫情急轉直下，連日新增多宗本地個案，健康碼或需押後至8月才能推出。

張建宗早前出席立法會內務委員會時曾表示，政府已就推行健康碼積極進行大量工作，期望可於短期內公布先導計劃，並考慮於明日交代工作進展。

為有序逐步恢復粵港兩地交流，港府計劃推出「港版健康碼」，市民到指定醫院或化驗所接受新冠肺炎病毒檢測後，若結果呈陰性，檢測機構會把結果上載至電子平台，讓該名市民獲發「港版健康碼」，其可憑此申請廣東省政府的「粵康碼」，並往來粵港兩地時出示相關健康碼，可獲豁免接受14日強制檢疫。健康碼有效期為7日。

至於港澳兩地的健康碼，澳門政府醫務主任羅奕龍昨日（8日）指出，即將推出的港澳健康碼仍在洽商，但就明言肯定會因應香港最新疫情發展而重新研判。澳門疾控中心協調員梁亦好則指，因應香港情況，已重新檢視為各豁免個案的制訂的指引和守則，包括於香港機場到澳門北安碼頭，要求船員、機組人員和跨境司機等每7天做一次檢測。