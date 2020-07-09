中一放榜後家長買書愁開支大　全套書費用可逾4700元

中一派位日前放榜，應屆小六學生可於指定日子到獲派的中學註冊，不少準中一生及家長到書局買書，為中學生涯做好準備。教育局早前亦呼籲出版社凍結新學年的課本價格，東網取得6間中學的書單，以原價計算，發現其中一間學校的中一全套書價高達4700多港元，其餘則由3000至3800港元不等。有家長慨嘆，女兒入讀理想中學，但讀書費用高昂。

鄭太與女兒今日(9日)到油麻地漢榮書局購買暑期功課，鄭太指女兒將入讀第一志願的瑪莉諾神父教會學校，女兒小學時大約用2500港元購買課本，預計中學需用上3000多港元，「其實(使費)好大！」又指新學年要另用上2000至3000港元在雜費及「特別用途費」方面，「頭先先用完500幾蚊買校服」。女兒被問及升學開支龐大的感想時，答應媽媽會努力讀書。

漢榮書局店主石漢基表示，新學年中一教科書售價約2500至3500港元，而名校所需用上的書本則較多，價格方面亦較高。他續指，今年大部分出版社均有凍價，惟部分出版社仍會加價，而因應政府派發1萬港元現金津貼，「家長會輕鬆啲」。他認為，香港人相對注重孩子的學業成就，有望子成龍心態，不會因經濟問題而減少教育開支，故不擔心疫情會影響營業額。