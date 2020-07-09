食肆限1枱8人　酒吧最多4人共飲　周六生效為期14日

措施包括食肆人數不得超過可容納總額的60%，並限8人一枱。

香港第三波新冠肺炎疫情爆發失控，食物及衞生局局長陳肇始今午(9日)公布，會收緊社交距離措施，並於周六(11日)凌晨起生效，為期14天，至本月24日，措施包括食肆人數不得超過可容納總額的60%，並限8人一枱；酒吧則限4人一枱。而健身中心、派對房間及卡拉OK，一間房最多容納8人；夜總會人數上限為可容納的60%，並只可4人同坐；電影院則不得飲食。

另外，她提及，政府將加強社區檢測，目標對象為安老院員工、餐廳員工、公共交通司機，政府會安排私營化驗所為他們檢測。陳又呼籲，市民應保持衞生、配戴口罩，以及減少外出，另建議食店嚴格執行1.5米距離及安裝隔板。

陳指出，相信病毒在疫苗成功研發前不會消失，而本港短時間突然出現多宗本地個案，部分源頭不明，政府須迅速應變，現階段目標是希望通過多種措施，包括邊境控制、社交距離、防疫檢疫、監測等措施，令個案維持在本港醫療系統可負荷的水平，以及作即時應對。

最新防疫措施一覽

業務●原來措施●最新措施●

餐飲業務●沒有人數限制●顧客總數不得超過可容納上限60%；每枱上限8人●

酒吧或酒館●每枱上限8人●每枱上限4人●

健身中心、派對房間及卡拉OK●每間房或每組人數上限16人●每間房或每組人數上限8人●

夜店或夜總會●顧客總數不得超過可容納上限80%；每枱上限8人●顧客總數不得超過可容納上限60%；每枱上限4人●

※7月11日凌晨生效，有效期14日至7月24日。