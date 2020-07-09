政府資助生產外科口罩衞生惹質疑　工人冇穿保護衣包裝口罩

繼有市民發現政府派發的「銅芯抗疫口罩」內層出現疑似發霉黑點後，政府近期向市民郵寄外科口罩亦疑有衞生問題。有傳媒報道，其中一家獲政府資助的口罩生產商在包裝過程中懷疑不符合無塵室的衞生要求，部分包裝工人未有穿上防護衣，令口罩隨時受污染。

傳真社報道指，有獲政府資助的口罩生產商，其廠房內有工人在無塵間內包裝外科口罩，但部分工人只戴了口罩和手套，未有穿上防護衣和頭套，他們將口罩放入寫有「同心抗疫」字眼的綠色包裝袋內。另有一批工人在無塵室外包裝口罩，他們只戴口罩及手套，沒有穿上防護衣和頭套，他們沒有正式包裝工作枱，只在一堆紙皮及紙箱中進行包裝。

報道引述從事無塵室工程的人士指，無塵室設計有特別要求，包括室內要維持正氣壓，以及有特定換氣次數，而無塵室若要達到「ISO 14644-1」中的Class 8標準，進入無塵室的人員需穿戴頭套、保護衣和鞋套，甚至有公司要求員工進入無塵室前須換褲，並且在風淋間室吹走身上塵粒，以免影響無塵室環境。

20條本地生產線早前獲得政府資助生產外科口罩。資助計劃要求生產商需提供原材料和廠房，有能力生產達到「ASTM F2100第一級防護標準」和「ISO 13485:2016品質管理系統標準」的外科口罩，以及其無塵室於投產後能達到「ISO 14644-1」中的 Class 8標準，即無塵室環境中不能有多於一定數量的不同大小的空氣粒子。政府早前宣布將部分獲資助生產的外科口罩免費派發予市民。