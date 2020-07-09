指插陰道陽具壓臀非禮女同學　男生獲准守行為

本地一間國際學校讀書的男學生，前年初偕同學赴蘇州參加校際音樂活動期間，涉嫌酒店內摸一名女同學的臀部，更用手指插她私處，甚至將陽具攝進她的內褲邊。男生原被控兩項非禮罪須接受審訊，惟控方在審訊中途突然改變立場，同意撤銷控罪並讓他自簽守行為了事。他今(9日)獲法庭批准自簽2000港元守行為1年，裁判官坦言他「非常好彩」，因案情嚴重，一旦定罪很大機會判監，寄語他日後別再做蠢事，守行為期間亦不得再度干犯性罪行。

現年17歲被告代號LPHS。兩項非禮罪指他於2018年1月31日及2月2日，在蘇州的酒店房間內非禮當時15歲的事主X。辯方資深大律師今日在庭上代表被告向X致歉。

案情指，X與被告是同班同學兼好朋友，沒有戀愛關係。事發時，他們參加由學校安排，在蘇州舉行的一個校際合唱音樂節，並入住蘇州希爾頓逸林酒店。

1月31日案發當晚，被告與另一男生B到X的房間談天，當時X已換上睡衣，後來B離開房間，X與被告躺在床上聽音樂，被告突然挨近，摸X的臀部及擁抱她，X感到震驚，卻未有跟被告對質。被告之後起身離開，X發現穿「孖煙囪」的被告下體呈勃起狀態。翌日，X警告被告不要再有相同舉措，被告道歉並承諾不會再做。

但於2月2日晚上，被告再到X的房間傾偈聽音樂，X以為被告會有所克制，故即使被告在床上睡著，她也沒打擾，只在特大雙人床的另一端，背向住被告睡覺。

未幾，被告靠近X，再度擁抱及摸她的臀部，X感到被告用勃起的陽具壓她的臀部，X相信被告嘗試跟她性交，雖然轉換姿勢試圖避開他，但他沒有理會，更將其陽具攝入她的內褲邊，做出性交動作。後來被告用手指插入X的私處，X假裝繼續睡覺，但非常驚慌，最後被告離開房間。

X於2月4日返港後，透過Snapchat向女同學訴苦。2月14日，X在學校跟被告當面對質，並偷錄他們之間的對話，當時被告承認做錯。同年4月X將事件轉告校方，同年8月警方接報到報案，同年10月被告涉嫌非禮16歲以下女童被捕。

X的母親曾向學校投訴，認為校方未有採取足夠行動保護X及防止同類事件發生，故安排X轉校到英國升學。X受事件影響，需接受心理輔導。