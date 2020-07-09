飲食業料收緊防疫措施後　每月損失20億港元

新冠肺炎疫情再次襲來，政府今（9日）宣布收緊禁聚令及處所令，周六（11日）凌晨起餐飲處所用餐人數不得超過餐廳可容納人數的60%，不可多於8人一桌；酒吧不可多於4人一桌。有飲食業界大感失望，預料生意會進一步受影響，跌至4至5月70%生意額；亦有業界人士認為食肆及酒吧人數限制不同，做法不公。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，因應疫情緩和，政府早前放寬防疫措施，餐飲業的生意額並未完全恢復，只回復了原本的80%，估計宣布收緊食肆不多於8人一枱，生意會再度下跌，重回4、5月般70%或以下生意額。

他續指，業界原本預料7月至8月生意額可達90億港元，期望生意有起息，惟近日疫情爆發第三波，業界對前景感「失望」，宣布收緊防疫措施，業界料損失可高額20億港元。但他明白政府收緊措施的用意，「見到好多市民、餐廳開始鬆懈，市民多唔戴口罩。」

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，5月不少食店客量已回升至原先80%或以上，多了市民外出消費，但現時政府收緊政策，基本上「（原先）客量係做不到」。他未能預計生意額影響，並感到擔心，只能期望疫情盡快過去。

對於政府要求食肆可以8人一枱，但酒吧只可以4人一枱的安排，林認同做法不公平，「始終都唔認同政府講『飲醉會有親密行為會增加感染風險』」，業界對安排只可以無奈接受。