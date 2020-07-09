疫情影響載客量　九巴及龍運巴士宣布今年凍薪

新冠肺炎疫情重創本港經濟，公共交通機構出現凍薪潮，繼港鐵昨日(8日)宣布凍薪後，九巴及龍運巴士今日(9日)亦宣布，由於疫情持續和整體經濟環境惡化，營運環境嚴重受影響，全體員工本年度凍薪，但員工增薪點安排維持不變，九巴及龍運巴士亦會向所有非管理職級員工發放2000港元的一次性特惠金。

九巴及龍運巴士表示，疫情令載客量大幅下跌，加上禁聚令及封關等多項防疫措施影響，巴士的客量和收入預料不會於短期內回復疫情前水平，而沙中綫逐步開通，及港鐵7月開始全綫減價兩成，均進一步打擊巴士行業。

九巴及龍運巴士又指，其於2018年提交的加價申請，政府表明會暫緩處理，在經營情況不穩定情況下，母公司「載通」亦發出盈利警告，因此經審慎考慮上述因素，並參考就業市場及政府公務員薪酬檢討的決定，制定出今年度的薪酬檢討方案。

香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，工會曾與資方斡旋，要求九巴及龍運巴士今年不要凍薪，但資方強調現時經營環境十分困難，難以滿足要求。黎指，工會曾要求資方向員工提供9000港元津貼，彌補早前削班時工作時數縮減導致薪金減少，但幾經商討，資方只同意提供2000港元的特惠金。黎稱，對資方的凍薪決定無奈接受，亦要求資方在市道好轉時能夠向員工補回福利。