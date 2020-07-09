涉平安夜輪姦醉酒少婦　兩男售貨員不認罪

兩名男售貨員涉嫌在兩年前平安夜，帶一名24歲新相識的女子到天水圍住所，玩啤牌時借故灌酒又摸身錫嘴，及後更疑變本加厲，強行脫掉對方內褲，強迫她口交並輪流將她強姦。兩男被控合共5項強姦及企圖強姦罪，他們否認控罪，案件今（9日）在高院開審。事主承認事發時已飲醉，但「好攰走唔到」，過程中曾試圖推開二人，但對方置若罔聞。她又指二人對她不擇手段：「無尊重過我，我好嬲好唔開心。」

兩名被告依次是王承林及林宇徽，案發時均為29歲，黃被控於2018年12月25日，在天水圍天盛苑一單位兩次強姦及一次企圖強姦女子X；林則被控同日同地兩次強姦X。事主X當時24歲，2018年中結婚，婚後沒有工作。

X今日透過視像系統，表示在2018年12月24日晚上，她在朋友聚會中初次結識兩名被告。翌日凌晨3時許，她跟兩名被告乘的士離開，期間他們邀她到首被告位於天水圍的住所繼續飲酒，「我話可以既，諗住到目的地先決定番屋企定飲酒。」

至約4時許，X最終隨二人抵達涉案單位，並開始玩啤牌，輸了便要罰香檳啤酒。X指二人坐在她的左右兩旁，過程中先後試圖親吻她又「挨身挨勢」，又「出術」令她不停輸。她形容當時已經飲醉，「好攰、郁唔到，好似有少少斷咗片」。

X續指，未幾次被告把陰莖塞入她的口，她掙扎不了便一口咬了下去。隨後次被告又伸手入她的上衣解開胸圍扣，更與首被告合力脫去她的褲子及內褲，再捉着她的腿。

次被告先把陰莖插入她的陰部，然後對首被告說「無問題喎」，首被告聞言欲強行插入但不成功。X指出，其後她不知何故坐在其中一人身上，對方磨她的肛門並試圖插入，前方則有另一人準備把陰莖插入她的陰部，她感到「好驚」於是站起來。

隨後，首被告帶X入他的房間，把她帶上床，並向X說「你瞓啦，我唔搞你啦」，但X表明想離開。此時首被告突然舉起她的腳，用陰莖向她的陰部「好大力插咗幾下」，未幾又突然停下來，大聲叫她離開。

X離開房間後，見次被告已穿好衫褲，若無其事坐在梳化，X問他「點解你要咁做」，他先說，「你係咪記錯咗啲咩？」，及後改口說「開心過就算啦」。但X強調：「係佢哋開心，我無開心過」。