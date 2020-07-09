收緊卡拉OK健身中心防疫措施　業界批政府抗疫不力

本港新冠肺炎疫情惡化，今日(9日)新增42宗確診個案，當中34宗更屬本地感染，食物及衞生局局長陳肇始公布，會收緊社交距離措施，並於周六(11日)凌晨起生效，為期14天，包括健身中心、派對房間及卡拉OK，一間房最多容納8人。有業界人士表示，對推出的措施感到無奈，又指卡拉OK、健身中心等場所並未有出現大型的群組爆發，認為政府的抗疫工作不力，致疫情再次爆發。

香港拳館理事會副主席梁偉耀表示，自疫情再度爆發後，上課人數銳減，以他經營的拳館為例，近一兩日一直有人致電拳館取消預約，「今日下午得返1個人上堂！」梁指今次疫情不如以往般有迹可尋，反而是「漁翁撤網」般在各區出現，「好多人都驚咗」。他批評政府在出入境措施的管理不力，或造成防疫漏洞。

梁續指，自疫情開始，已流失大約逾70%的顧客，在疫情放緩之時業界紛紛推行各種優惠，希望「儲返啲客」，自己亦正考慮再舉辦拳賽，但現在新一波的疫情又起，令前功盡廢，他謂：「唉，大家都喺到捱。」

連鎖卡拉OK Red Mr.表示，對政府再次收緊措施感到「無奈同唔公平」，指「係其他地方放寬嘅時候又唔見放寬埋我哋、收緊嗰時，我哋又要一齊收緊！」有關人士亦指，卡拉ok並不是疫情爆發的處所，而業界亦早就疫情實施多種安排、甚至要求客人填寫健康申報表，但無奈政府又再收緊禁聚令。

Red Mr.又透露，在政府放寬禁聚令後，生意「有好少少，但都仲係補唔返停業期間的損失」，對當局再次收緊政策，預期生意會有影響。