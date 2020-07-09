司警接國際刑警通報　拘6旬漢涉散播兒童色情影片

澳門司警接獲國際刑警通報，指1個在澳門註冊的社交通訊軟件帳號，涉嫌散播兒童色情影片，當局經調查後，昨日（8日）拘留1名65歲本地男子。

司警表示，該名男子涉嫌於本周一（6日）在社交通訊軟件，散播1段片長約1分鐘的兒童色情影片，內容涉及1名兒童與1名外籍女子發生性行為。司警昨日將涉案男子截獲，並在其手機和電腦中，發現4段兒童色情影片、70張未成年人士相片，以及逾百條暫未界定是否屬未成年人士的色情影片和照片。

據悉，有人被捕後承認犯案，並供稱本月初透過海外社交平台專頁介紹，加入1個專門提供色情影片的網站，又加入1個有逾百名成員、專門分享色情資訊的通訊群組，他又將色情影片轉發至另一通訊群組。司警稱，暫未發現檢獲的兒童色情影片與澳門有關，將追查相關影片的來源。

司警日前亦接獲通報，指一段涉及14歲以下的亞裔女童與成年男子性交和口交的影片，經澳門IP位址上載至社交平台Facebook。司警經調查後前日（7日）拘捕1名在澳門工作的菲律賓籍男子，他被控「與未成年人有關的色情物品罪」，接受檢察院調查。