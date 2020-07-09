書展照辦下周舉行　貿發局：若有人確診會消毒到訪地方

本港新冠肺炎疫情再度大爆發，令人關注下周三(15日)起舉行的書展疫情風險。書展主辦單位貿易發展局設新安排處理突發情況，指若有確診者曾到訪書展或有展商確診，大會會暫停開放有關攤位，並徹底清潔消毒其曾到訪的地方，衞生防護中心亦會要求展商提交所有當值職員更表及電話，加快追蹤。參展商則擔心書展一旦煞停或腰斬，將會血本無歸。

面對突然爆發的疫情，書展能否如期舉行存在變數。食物及衞生局長陳肇始今(9日)指，政府維持舉行書展的決定，因是次爆發多涉及除口罩場所，而書展會要繼續維持社交距離限制，認為保持距離、減低人數及容量對疫情控制有幫助。

貿發局表示，書展如期舉行，並新增處理不適人士的措施，如會展內會設有獨立隔離房間，入場人士感到不適可在此處接受治療。假若書展期間，不幸發現有確診人士曾到書展，大會會把有關人士曾到訪的地方徹底清潔消毒。若參展商人員確診，相關攤位則會暫停開放及消毒。場內飲食方面，除指定範圍，包括位於展覽廳5E、大會堂、N201室、意日閣及維港咖啡閣外，其他範圍不可飲食。

書展關注組表示會遵從大會要求，為每名參展員工每天上班時探熱、制定員工更表及記下所有員工電話，方便追蹤。關注組指書展收益佔書商全年收益4成，很多書商更已斥資搭展台，對於突如其來的疫情感到非常憂心，擔心一旦叫停或中斷書展，書商血本無歸。