顧客稱減少到酒吧消遣　酒樓東主指客人取消宴會預訂

肺炎疫情爆發第三波，政府收緊社交距離措施，酒吧客人盧先生表示擔心染疫，會減少到酒吧消遣，亦會多做運動強身健體，而與他人碰杯時亦會改碰杯底，而不會碰杯口，以免傳播病毒。

東網記者今日(9日)傍晚到中環蘭桂坊視察，有酒吧職員認為，收緊措施令酒吧生意打回原形，原本已下跌的生意及客量雪上加霜。顧客林先生認為，酒吧不能全禁，因為酒吧都要搵食，故認為現時可限制4人一桌已算可接受的做法。他又指港人衞生意識算良好，至少會自律戴口罩。

另外，經營旺角倫敦大酒樓逾40年的蘇萬誠表示，對政府再次收緊措施表示失望，自禁聚令部分解封過後，經過父親節和端午節，期間未有大型社區爆發，市民信心有所提高，酒樓近期亦有2場超過600人參與的宴會。但因應近日再有疫情爆發，自昨晚(8日)開始已陸續有人取消預訂，至目前為止已有約15、16場宴會取消。

他坦言，客人在舉辦宴會時亦不希望加重疫情傳播的風險，因此，酒樓會讓他們免費改期。員工方面，雖現時出糧有政府資助，「無之前咁嚴峻」，但若生意持續減少，或會考慮讓員工自願放無薪假。