港區國安法：田飛龍指黎智英難逍遙法外　議員癱瘓立會即DQ

《港區國安法》於6月30日晚正式實施後，內媒今日（9日）報道全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍接受訪問，他相信立法後壹傳媒黎智英將不可繼續逍遙法外，又點名批評法律界議員郭榮鏗，指若再有議員像郭一樣，作出癱瘓立法會運作的動作，一定會被即時裭奪議席（DQ）。

港區國安法第29條第5款規定，通過各種非法方式引發香港居民對中央政府或者香港特區政府的「憎恨」並可能造成嚴重後果，即屬犯罪。

田飛龍指出，中央一直不引用《刑事罪行條例》，當中涉及香港政治環境因素，譬如香港《蘋果日報》發表的文章經常有「引發民眾對中央人民政府憎恨」的嫌疑，但香港律政司不敢以《刑事罪行條例》中的叛逆罪作出起訴，因為害怕香港法院會用人權法案進行審查然後推翻這一條款而形成判例，所以黎智英一直逍遙法外。田說：「現在港區國安法把《刑事罪行條例》中原樣的東西搬過來，律政司就沒有這樣的顧慮了。」

他進一步闡釋，一般批評未有造成恐慌或引發極端危險行動，也不一定會違法，即是有人在報章或電台批評幾句中國共產黨，「然後就動用國安法，應該不會這樣」。惟若在大規模非法集結下，有人喊出的一些口號容易引起集體騷亂，警方就會按照港區國安法採取行動。

訪問中亦提及香港立法會及議員，他表明只要是涉及國安案件，便會整個繞過立法會。對於若有立法會議員違反涉嫌違反港區國安法的話，將即時被DQ。田更點名郭榮鏗，指在港區國安法之下，若再有議員做出像郭那樣癱瘓立法會運作、阻撓《國歌法》通過的動作，一定會被即時DQ。