港區國安法：傳內地銀行界正修訂應急計劃　迎戰美國制裁

英媒引述消息人士報道，中國銀行界正修訂應急計劃，以便為美國可能就港區國安法出招懲罰銀行業作準備。

消息透露，應急計劃是銀行自發，其中，中國銀行及中國工商銀行正考慮在最壞情況下，貸款方被切斷美元供應或失去獲得美元結算的機會。當中，中國銀行正考慮的最壞情況是，如果客戶擔心香港分行擠兌美元，該行將會發生甚麼事。該消息人士還說，銀行界也正在研究伊朗銀行業的經驗。伊朗的銀行不時受到可追溯到1979年伊斯蘭革命的美國制裁衝擊。

中國農業銀行則較相對溫和，目前的情景是借貸方需要找到被美國列入「黑名單」的客戶解決方法，尤其是那些可能突然面臨喪失流動性的客戶。

由於目前美元是全球主要結算及央行儲備貨幣，消息人士說：「我們要作最好的打算，亦要為最壞情況作準備。你永不會知道事態怎樣演變。」上述三家銀行暫沒有回應。

另外，消息人士稱，至少有三家國有租賃公司，包括工銀租賃（ICBC Leasing）和中船集團金融租賃子公司中船租賃（CSIC Leasing），也在制定應急計劃。租賃公司通常依賴美元借款來為購買飛機、機械和設施提供資金。工銀租賃和中船租賃亦暫未回應。

中資銀行界之所以制定應急計劃，事緣美國通過了《香港自治法案》，可制裁損害香港自治的個人或公司。就此，美國律師事務所Steptoe ＆ Johnson專責制裁及反洗錢的律師Nick Turner說：「該法案中有一些制裁措施，可以解釋為阻止銀行通過美國機構清算某些美元交易，但與其他國會制裁法案不同的是，該法案沒有具體規定。」他表示，是否會以這種方式使用法律還有待觀察。

資料顯示，中國銀行是內地最大的國際銀行，截至2019年底，該行是4大國有銀行之中，對美元的敞口最大，負債總額約4,330億美元。而據年度報告顯示，截至2019年底，中國4大國有銀行（即包括工行、建設銀行和農行在內）的美元債務共計折合達7.5萬億元人民幣。