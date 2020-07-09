疫情轉差多人搶購口罩　成人口罩索價近300元一盒

本港新冠肺炎疫情再度轉差，連環爆出多宗本地確診個案，市民於今年初瘋搶口罩的狂潮可能會重演，再將口罩推至天價。有經營藥房人士表示，近日多了兩成市民搶購口罩，但現時貨源尚算充足。有市民稱擔心香港再鬧口罩荒，屆時可能要重用口罩。

東網記者今日(9日)傍晚到灣仔及銅鑼灣一帶視察口罩銷情，不少商舖都在門口當眼處築起「口罩牆」促銷，吸引市民駐足選購。一盒50個裝的成人口罩，藥房售價介乎180至近300港元不等，其中日本生產的「超快適」口罩索價260港元一盒，亦有包裝盒印有加拿大國旗及「ASTM Level 2」字眼的50個裝口罩，索價280港元一盒。連鎖店方面，每盒口罩售價介乎65至109港元。

在灣仔經營藥房逾20年的蔡先生表示，近日多了兩成人買口罩，但來貨價沒有增加，他估計可能是貨源充足，他亦不會乘機抬高零售價。市民吳小姐表示，家中各人都有兩至三盒口罩，因此不擔心缺乏口罩，她希望全民自律不要瘋狂搶購，令不法商人乘機炒買。市民田小姐則非常擔心口罩再次缺貨，「如果真係缺貨，會保持清潔善用口罩，兩至三日先換一個。」