政Whats噏：為政府決策「埋單」　梁志祥嘆建制派有辱無榮

呢屆立法會就嚟完結，之前講咗唔會再參選嘅議員梁志祥(祥哥)離別前有感而發，總結呢八年嘅議員生涯，佢話好多人都覺得建制派同政府係合作夥伴，注定係政府嘅應聲蟲，之但係一路以來都係政府有求於建制時就合作夥伴，調返轉就未必理你，而據佢嘅觀察，政府接納建制派意見嘅情況唔敢話冇，但係絕少有。

梁志祥舉例，話好似上年嘅修例風波咁，其實部分建制派都曾經同政府提過修訂建議，但政府還是一意孤行，之後民意極大反彈，先至死死地氣話撤回，但建制派最後都為政府嘅行為「埋單」，市民都將不滿發洩喺佢哋身上。呢件事令佢諗到做建制派真係「有辱無榮」，覺得喺一個冇相同政策方針，且較少吸納唔同意見嘅合作關係下，於是就搞到依家香港社會深層次矛盾並冇改善到之餘，仲要惡化咗，「咁咪車毀人亡」囉！

被問到修例風波後，建制同政府之間嘅合作關係都未有得到調整時，梁志祥就話如果仔細留意，就會發現依家若果特首唔郁，其他官員都唔敢郁，大家都等緊特首嘅懿旨辦事。佢直指係整個問責體制出咗問題，官員又好少去幫特首分析施政所面對嘅政治形勢，表現唔好嘅官員又好似唔使負責咁，覺得確係要認真檢討同改革問責制本身存在嘅問題，同埋建制派嘅定位係乜嘢，否則多年後問題只會重複。