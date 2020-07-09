52折推售「居屋2018」　24%買家首期來自父母金錢資助

房屋委員會於前年以市價52折推售「居屋2018」項目，即包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑共4431個單位。該會日前就以上項目申請者進行統計調查，分析結果後發現該期居屋的綠表及白表買家之家庭，每月入息中位數均是3萬港元。95%買家已申請或計劃申請按揭貸款，當中更有2%一筆過購入單位。另有82%買家首期來自個人儲蓄，同時亦有24%買家首期來自父母的金錢資助。

上述統計調查於今年1月至2月間進行，以電話訪問了2032名申請者。「居屋2018」共收到262,390份申請，當中13%是綠表申請，87%為白表申請。79%綠表申請者是家庭申請者，綠表一人申請者佔21%。而白表家庭與一人申請者的比例則相反，一人申請者佔62%，家庭申請者佔38%。

房委會指出，綠表買家共2292名，95%是房委會公屋租戶，約14%是「公屋富戶」。至於白表買家共2139名，有18%是房委會公屋居民，即他們居於公屋但非戶主，換言之是用以分戶形式提交申請。

在家庭每月入息方面，綠白表買家月入中位數均為3萬港元，不過有17%綠表買家月入高達5萬港元或以上。