東方日報A1：政府補鑊遲　疫情重返高峰　單日42宗

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，昨單日錄得四十二宗感染（包括本地及輸入），重返三月高峰確診時期。疫情持續五日已累計破百宗個案，食物及衞生局局長陳肇始昨才公布收緊防疫措施的安排，包括要求餐飲處所入座率不得超過其座位的六成，且不可多於八人同坐一桌等，明日開始生效。有傳染病專家炮轟政府放寬防疫措施，導致新一波爆發。有議員批評，政府在處理疫情上反應遲鈍，質疑為何不在疫情爆發後首兩日便立即收緊，明顯是防疫滯後。

短時間內出現多宗本地個案，部分源頭不明，陳指最近出現的個案有不少涉及用餐等不佩戴口罩活動，有需要收緊部分防疫措施，明天起調整措施，包括要求餐飲處所內的顧客數目，不得超過該處所座位數目六成，並不可多於八人同坐一桌；酒吧則不得有多於四人同坐一桌。

除餐廳及酒吧外，其他表列處所的社交距離措施亦調整，包括派對房間及卡拉OK場所，可處於同一房間的人數限制由十六人收緊至八人；健身中心方面，連教練在內，同時處於一個小組訓練或課堂的人數亦由十六人收緊至八人；夜店及夜總會顧客數目不得超過座位數目六成，每枱人數上限亦由八人收緊至四人；電影院及所有有現場表演的公眾娛樂場所內則不得飲食。新措施生效十四天，生效期至本月廿四日。

今次收緊措施只針對餐飲業處所，沒有調整市民聚集的禁聚令人數上限，陳表示，經整體風險評估後，現階段決定維持室外五十人的人數上限，室內則沒有限制，但政府會不斷檢視措施，有需要時改變。

她又坦言，相信病毒在疫苗成功研發前不會消失，市民未來一段時間或要與病毒共存，要接受在新常態下進行社會及經濟活動，現階段目標是希望通過邊境控制、社交距離等措施，令個案維持在本港醫療系統可負荷的水平。

所謂「新常態」被質疑是政府防疫把關不力找藉口，陳否認，指政府須平衡經濟活動及市民正常生活，市民要接受疫情會出現交替，因疫情穩定後政府會放寬措施，如疫情有波動則會收緊，南韓等地在措施放寬後疫情亦有反覆，最重要是政府有能力應變及處理疫情。

議員葛珮帆批評政府在處理疫情上反應遲鈍，昨公布的措施要延後兩日才生效，質疑為何不在疫情爆發後首兩日立即公布，避免防疫滯後。她又指今次的措施調整未有包括禁聚令，做法不夠全面。

疫情一發不可收拾，香港大學微生物學系講座教授袁國勇坦言，新一波爆發是由於政府放寬防疫措施造成，最大問題是放寬一些不戴口罩的地方，例如食肆，造成兩個茶餐廳群組爆發。他指食肆及的士環境狹窄，有人染疫後，再將病毒帶入安老院舍及學校，有機會造成爆發，即使限制食肆人數入座率一半仍不足夠。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，若未來兩周出現更多源頭不明或來自其他場所的個案，當局應考慮恢復較嚴謹措施，包括要求部分場所停業。他又認為政府應盡快立法，強制市民和司機在公共交通工具上戴口罩。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：