網民熱話：旺角捉野鴿綁到實　大媽死撐係救雀

野鴿被「綁走」，惹來一場食野鴿疑雲！近日有網上片段流傳，一名大媽在街邊將野鴿捉走放入膠袋內，有街坊雖然質疑「綁鴿」動機，惟大媽死撐是「救雀」。網民看後指大媽手法粗暴，擔心所謂「救雀」，其實是「食雀」。

網民Ken-San Sidhu前日（8日）於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載大媽「捉雀」片段。事發在旺角雀仔街，片段所見，大媽手上緊捉一隻灰色野鴿，以一張白色細網網起。大媽一邊將網住的鴿子裝入紅色膠袋，一邊稱：「......唔識飛，返到屋企養唔到」。有途經路人質疑大媽做法「會屈死佢」，大媽指着細網反駁說，「唔會，佢嗰啲有空氣」，但隨即將鴿子塞入一個紅色背心膠袋內。路人又指大媽「（野鴿）條頸咁樣屈，佢好易斷」，大媽則回應「唔會唔會」，又解釋「返屋企，養咗兩日，都係養唔返，唔知係咪食咗污糟嘢」，疑似並非第一次捉雀。片末大媽將膠袋綁實便離去。

發文者認定大媽心存不軌，呼籲「請分享這個貼子，並舉報這隻鳥罪犯。」網民看後亦覺大媽手法不似救雀：「個袋都綁埋，100%係食開野味」；有人斥大媽行徑如同播毒：「啲超級菌就係多得呢類人唔少」；不過亦有人留言呼籲網民冷靜，「佢好似話救唔返，唔好下下話人哋食，問清楚咩事先好喎，放上嚟公審前先搞清楚」。

網民有話說：

Ng Siu Tung：係咪返到屋企想炸乳鴿

Sin Yuk Wong：用膠袋裝仲綁到實，明顯想焗死佢嚟燉白鴿

Carol Lo：阿婆如果隻鴿病有菌嘅就根本救唔到...帶佢走會傳播病毒

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