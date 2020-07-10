疫情反彈政府遲補鑊　陳肇始：不排除再收緊禁聚令

香港昨日(9日)新增42宗新冠肺炎確診個案，本地個案佔34宗，再有護老院舍群組及的士司機中招，政府急宣布明起(11日)收緊禁聚令。食物及衞生局局長陳肇始今早(10日)在電台節目表示，政府會密切監察措施實行情況，如情況不理想不排除會再收緊，又解釋措施非即時生效，是由於業界反映需時準備，例如通知食客取消訂枱等。

陳指出，香港過去一日再有初步確診個案，故於張弛有度原則下決定收緊食肆防疫措施，食肆每枱人數上限設為8人，而不是3月時的每枱4人，是希望措施有針對性，認為即使新一波疫情未爆發前，很多食肆都已經保持每枱距離有1.5米，市民亦相對自律。

她又提到，衞生署將會向的士等公共交通工具的司機，以及食肆員工派發樣本瓶，為他們進行檢測。她稱早前有為巴士司機作檢測，暫時檢測的樣本全部呈陰性，但現時出現的士司機群組，所以會針對處理相關群組，但由於涉及的人數眾多，所以要與持份者商討如何循序漸進開展相關工作。她又形容出現院舍群組是情況嚴峻，感到非常擔心，會繼續為安老院舍的員工作檢測。