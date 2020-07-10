疫情來勢洶洶　許樹昌建議停辦下周三舉行的書展

新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今早(10日)表示，新一波疫情來勢洶洶，至今已有10多宗個案感染源頭不明，而且分散多區，疫情有擴散可能。香港書展將於下周三(15日)後舉辦，許認為，最理想是今年不要舉辦書展，避免大量人流聚集、易於感染又追蹤困難。資料顯示，過去三屆書展的7日展期，均吸引約百萬市民進場。

許樹昌今早出席一個電台節目指出，近日爆發的感染個案可見病毒基因出現轉變，傳播力較以往高幾倍，雖然暫未見嚴重程度增加，但在新冠疫苗未面世前不應鬆懈。

至於本港每年的暑假盛事書展，許樹昌認為，這一波疫情來勢洶洶，最理想是停辦書展，若要繼續舉行，防疫措施便十分重要，否則一旦有人受感染，追蹤工作會很困難。

至於當局宣布收緊防疫措施，許指要求餐飲業將每枱人數收緊至8人，可幫助拉闊社交距離，但若效果不佳，就有必要再收緊，重回3月時的入座率最多一半及每枱最多4人。

近日爆發點之一是慈雲山港泰護老中心，許樹昌認為可能與早前放寬探訪，有家人或員工將病毒帶入院舍有關，加上院舍內床位較密集，出現爆發亦屬預料之中。至於近日有多名的士司機確診，他相信與茶餐廳群組有關，提醒司機要定時清潔車廂，乘客上下車都要以搓手液並戴口罩，而行車期間亦可打開窗，增加空氣流通，以防感染。