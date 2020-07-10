與黎智英等涉非法集結案　李柱銘等5人暫禁警搜手機申請續批

壹傳媒黎智英等15人涉嫌於去年8月至10月期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准遊行等的案件，將於7月15日在西九龍法院再訊。警方於6月26日透過律師向被告人發出搜查電話的手令，並指將於7日後解封手機，其中5位被告包括李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森，事後緊急向高等法院申請挑戰搜查令的司法覆核，及禁止警方執行的禁制令，而黎智英則未有提出申請。高院法官其後批出司法覆核許可，並批出禁止警方執行手令的禁制令。

就搜查令的案件今早(10日)在高院提訊，警方向法庭提出，要求批准他們打開5名申請人的手機，並用電腦提取資料，承諾不會觀看內容。警方代表律師表示，有關程序全部由電腦處理，沒有警務人員會看到任何內容，完成後更會把手機及所有資料封存。不過申請人就指，如果申請人最終勝訴，警方提取資料之行為便屬違法。因此申請人要求法官延續禁制令，直至案件正審為止。法官最終決定延續臨時禁制令，並將案排期在8月13日審訊。