最後機會！香港書展2020門票　兌換期只餘3日

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香港書展一直是每年暑期的重頭戲活動，無論是大人還是小朋友，都會於書展期間去到會場搜購心頭好。東網一向深明各位讀者口味，《賞您睇》最新上架「香港書展2020門票」，有參加《賞您睇》嘅東網會員，只要按去「兌換禮物」，就可以換到，免費參加今年7月15日至21日（星期三至星期二），假灣仔香港會議展覽中心舉辦的書展一日。

「香港書展2020門票」限量推出，各位讀者可自選周六（18日）或周日（19日）前往。截止兌換日期為7月13日早上10時，各位書迷萬勿錯過。

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