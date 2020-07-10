戴耀廷被裁定行為不當但港大拒炒　政界斥歎慢板

香港大學去年就違法佔中發起人之一、香港大學法律學院副教授戴耀廷因佔中案判囚16個月的事件，啟動程序檢視戴是否需要接受解僱的處分，目前被教務委員會裁定一項行為不當的指控成立，惟不足以構成充分解僱理由，報告料月底交由校務委員會審議，惟校委會有權推翻有關結果。多名身兼港大校友的前議員今日(10日)批評戴教壞學生，冀校委會能勇敢作出解僱決定。政界人士批評，港大「歎慢板」，一直拖延包庇戴。

港大去年成立「探討充分解僱理由委員會」處理戴的去留問題，據悉該委員會已把審議報告轉交教務委員會處理，而教委會日前亦已作出裁決，認為其中一項行為不當的指控成立。據了解，戴曾出席相關聆訊，期間曾承認其行為令大學惹上麻煩，並就此致歉，預計報告本月底提交至校委員會審議。

戴於去年因佔中案被定罪判囚16個月後不久，已有一班港大校友及教職員發起聯署，要求盡快將已被判罪成的戴解僱，以捍衞校譽。那時有參與聯署的港大校友之一、前立法會議員蔡素玉今日向東網記者表示，校方早該有裁決，惟「遲嚟好過冇嚟」，認為保留戴的教職多一天，便會多害死港大多一天，並直斥戴教壞學生「早就要炒」。

至於「廿三萬監察」發言人王國興則狠斥，港大「歎慢板」處理戴的紀律處分一事，質疑港大姑息養奸和包庇戴，期望月底的校委會可作出解僱戴耀廷的公正裁決。王續指，戴是經過詳細、公開和公平的審訊才被法庭裁決罪名成立並判囚，認為有案底的人士至今仍能保留教職，實在不恰當，直斥港大「離晒大譜」。王表示，校方早該在戴被法庭定罪一刻便要解僱。

港大發言人回應指，校方處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定內部程序。由於過程涉及機密個人資料，並要確保程序的完整公正，大學不會就有關事宜作任何評論。