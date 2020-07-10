財會通過理大圖書館工程撥款　議員促校方須增強保安

立法會財務委員會今早(10日)召開會議，通過10項撥款，包括涉款逾4億港元的擴建和翻新香港理工大學圖書館。政府在去年反修例風波期間，抽起部分大學工程撥款，有民主派議員今早在會上呼籲不要再以政治凌駕教育，有建制派議員則反駁指大學有保安問題，認為要增強校園保安。理大圖書館工程議案最後在24票贊成、1票反對下獲通過。

10項議案均屬不設討論，但議員仍可作簡短發言回應。工黨議員張超雄在會上形容理大工程項目「多災多難」，批評政府當時在兩星期內三度抽起撥款，明顯是政治凌駕教育，影響大學自主，呼籲政府不要再作同樣事情。

建制派議員則不同意張超雄說法，議員梁美芬反駁指，去年大學的保安管理方面出現問題，當時有不少外人到院校，四圍都有汽油彈，引起保安問題，質疑校園是否正常，又指幸好去年及時處理中大及理大兩所大學的問題，否則會散播至全港其他大專院校。她亦斥，張超雄不應加插更多政治備案，認為各方面也應要作檢討。

議員周浩鼎斥當時有人以理大作「暴徒基地」，癱瘓該區交通，對附近市民影響大，又批評張超雄是「擘大眼都當睇唔到」，認為校方應要吸取教訓，在保安方面增加安排。