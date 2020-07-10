議員倡全民檢測並尋求中央協助　陳肇始：不排除任何方法

香港連日爆發逾百宗確診個案，多名專家轟港府檢測量不足。立法會衞生事務委員會今日(10日)舉行會議討論預防及控制新冠肺炎措施，議員麥美娟建議港府可參考武漢作全民檢測，並考慮尋求中央派醫療團隊來港協助。食物及衞生局局長陳肇始回應指，任何有效增加檢測量的方法都不排除。

多名議員在會上要求政府增加新冠肺炎病毒檢測量，陳肇始稱當局一直逐步擴大檢測範圍及檢測量，指現時病毒檢測量達38.45萬個，7月公營機構平均病毒檢測量有4000多宗；另外，早前防疫抗疫基金已撥款2.2億予衞生署，中大及港大增添機械及人手，可增加2400個病毒檢測量，月底可增至7500個。

此外，議員葛珮帆指近日有不少家長都擔心疫情便自行幫學童告假，她建議政府應要求學校統一提早放暑假，並非將所有責任推卸給學校公布。教育局回應指，現時學校可按學生進度及其他因素，獲法團校董會支持後便彈性決定按原定校曆表放暑假，而不延遲暑假。

另有多名議員亦提出改善疫情通報機制，一旦有確診便需即時通報，並非等待每日下午4時才公布。衞生防護中心總監黃加慶醫生表示，明白本地個案有上升趨勢，但由於相關人員都需時掌握相關資料，故現時仍需要以每日下午4時劃線及公布。

至於公營醫院口罩存量，醫管局指現時局方有3個月存量的外科口罩及N95口罩，並強調無呼籲過員工重用口罩，而且最近天氣熱，都呼籲員工一旦沾濕便要更換。

另外，工聯會今早舉行記者會，該黨表示目前收到近千個跨境家庭求助，因現時的檢疫措施限制而未能往返中港兩地團聚，要求政府進行全民檢測，追蹤社區隱形傳播鏈，並確立一套粵港澳互認的「健康碼」，又透露早前約見政務司司長張建宗，但對方「未講到幾時做到健康碼」。

港區人大代表、工聯會會長吳秋北表示，內地有大型檢測的經驗，而且效率高，認為香港醫療系統承受能力有限，已透過中聯辦及港澳辦去函國家衞健委，要求中央出手協助，派遣國家醫療隊伍或將本地樣本送上內地進行檢測。他又指，目前無可能做到強制性檢測，故仍是自願性性質，亦要按香港私隱條例進行。

而工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議，政府應優先為全港約5至6萬名屬高風險群組的安老院院友及職員進行檢測，以掌握疫情。他批評政府檢測工作「又慢又少」，指出根據政府資料，每日僅能做7000多個檢測，認為數量不足，有需要進行大規模檢測，又指有涉事的坪石邨粥麵店職員向他們投訴，指該店舖衞生不理想，擔心增加感染風險，建議當局應加強巡查食肆。

鄧又指社區要做喉管檢查，例如舊公屋及租置樓宇，並要求立即停課。而水泉澳邨疑爆集體感染，他認為全邨均需進行檢測。麥美娟則認為防疫工作全體政府都有責任，若公屋租戶反映有樓宇問題，房屋署必須跟進有關個案。