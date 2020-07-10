港鐵月台女助理確診今早仍當值　太和站大學站須大消毒

港鐵證實太和站有女月台助理確診，該名員工今早仍有上班。

本港新冠肺炎疫情失控，多區爆出確診個案，港鐵東鐵線太和站一名兼職女月台助理亦確診，但不知情，今早仍有上班。港鐵今(10日)表示，染疫助理已被送往醫院接受治療，她在太和站工作，曾逗留大學站及相關地方，已安排進行深層次的徹底清潔和消毒。

港鐵表示，該名月台助理沒有明顯病徵，但因居所附近有確診個案，她昨日自願接受衞生當局深喉唾液測試，昨早提交測試樣本。今晨(10日)她如常上班，事前曾測體溫，亦屬正常，當值時亦配戴了口罩。不過，她當值完畢後，本擬乘東鐵線列車回家，途中卻接獲確診通知，該名助理即時在大學站下車，由救護車安排送院。

港鐵亦派出穿着個人保護裝備的職員在車站協助，但與患者保持適當距離。

港鐵已安排該名助理乘坐的列車回廠，以「雙氧水霧化消毒機械人」徹底消毒車廂；清潔工人亦以1:49漂白水，徹底消毒太和站及大學站的大堂、月台及職員用地。港鐵會安排醫學專家向太和站及大學站員工講解，以提供所需支援。