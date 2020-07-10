阻福建翁打黑衣人　地盤工被裁定襲擊罪脫

去年9月15日港島反修例遊行後，有示威者在北角與「福建幫」發生衝突。一名地盤工人被指於當晚在北角用金屬棍毆打一名七旬福建男子，並涉嫌抓傷對方的手腕。他被控一項普通襲擊罪，經審訊後今(10日)在東區法院被裁定罪名不成立，兼獲訟費。

39歲被告梁國偉被控於去年9月15日，在北角英皇道益新洋樓外襲擊72歲事主顏加星。

控方在審訊傳召了顏加星及其兒子顏原成作供，顏加星的證供指，當晚他在同鄉會與朋友吃飯，期間兒子告訴他「好多人嚟鬧事」，著他盡快回家。當他走到案發地點時，突然感到有人打他頭後方，他回頭一看，便見穿粉紅色上衣的被告手持金屬棍走近他，狀似想打他，他隨即捉住該棍，將棍扭斷成兩截，雙方搶奪棍期間，他的手背遭被告抓傷，手腕亦遭棍刮傷。

而被告亦有出庭作供，他辯稱當晚本來等候胞姊收工，在等候期間遇上示威，他目擊事主搶走黑衣人手持的棍，並企圖打黑衣人，他與事主搶奪金屬棍，是要阻止事主打黑衣人。

裁判官裁決時指，顏加星及顏原成是父子關係，二人並非獨立證人，法庭要小心考慮他們的證供。然而他們的證供互相矛盾，亦與辯方呈堂給法庭的新聞影片所顯示不符。顏加星亦承認自己年老記性不佳，法庭認為其證供不穩妥，拒絕接納其證供。由於控方未能證明顏加星的頭及手的傷勢是由被告造成，故裁定被告罪名不成立。

但裁判官同時指出，被告雖聲稱不是支持「福建幫」或黑衣人的其中一方，但現場發生多宗暴力事件，被告仍身處現場約兩個小時，行為實在非常可疑。

辯方申請取回訟費，指被告雖長時間身處現場，但這與他有否參與施襲無關，不構成自招嫌疑，顏氏父子向警方錄取的證人陳述書亦存在非常多的矛盾。控方指，被告雖聲稱為阻止有人打人才牽涉本案，但這純粹是他一面之詞，他也沒找警察求助，因此不可能說成是控方不負責任提出檢控。最終裁判官批准辯方的訟費申請。