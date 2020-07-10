禁聚令再收緊生意如坐過山車　食肆嘆減租幾萬都要蝕

香港第三波新冠肺炎疫情大爆發，政府昨日(9日)後知後覺收緊防疫措施，要求食肆明日(11日)起每枱只可坐8人，樓面最多只可坐滿60%。旺角一帶食肆今(10日)表示，由昨日起生意一落千丈、大跌逾一半，形容疫情反覆，令餐廳生意有如「坐過山車」，營運十分艱難。另有食肆指已立刻按新規定整理店面，並已因應疫情推出外賣優惠，料未來外賣會增加。

日式餐廳店面經理張先生表示，早前疫情有所緩和時，生意有所上升，可坐滿1樓全層，以及2樓的三分之一，惟第三波疫情爆發後，昨日生意明顯下跌，「坐唔到樓上」。他苦嘆疫情下生意艱難，又指因店面人手不足，難以做外賣，故有感第三波疫情下生意會有影響，形容疫情有如過山車般反反覆覆，「唔蝕已經偷笑」。

茶餐廳老闆蘇先生亦表示，昨晚起生意已大跌逾一半，有感今次疫情爆發會令生意減少三分之二，又稱明起會因應新措施，店面只開放一半。蘇指早前已不時因為社會事件而無法做生意，一有示威就要落閘，加上今年疫情反覆，對其家庭式經營的餐廳打擊十分大。他又稱業主已好心減租幾萬港元，惟仍要虧蝕，「附近好多間都執咗」。

素食店負責人姚女士則表示，因應明起的新措施，已立刻做好準備，店面不會再有超過8人的枱，又加裝隔板隔開每一枱。她指疫情反覆，「唔驚得咁多，既來之則安之」，又指近月已推出外賣優惠，相信未來買外賣情況會增加。