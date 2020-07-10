林卓廷在會議室叫囂　3次警告無效被逐

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(10日)舉行本屆會期最後一次會議，惟議員林卓廷在討論涉及公務員宣誓及政治中立的議程期間，因在座位大聲叫囂，並被委員會主席郭偉強3次警告無效後，被逐出會議室。

會議上，議員譚文豪提出規程問題，要求郭偉強解釋為何連續3次拒絕批出其動議。郭起初認為，這不涉及規程問題，表示應於會後再處理。不過，在議員完成發言後，進入議員提出臨時動議的議程前，郭卻撥出1分鐘予譚讀出其被駁回的動議，並表示會在譚讀出動議後，解釋駁回的原因。

據譚提出的動議指出，警隊作為特區紀律部隊之首，忠誠勇毅、愛國愛港，理應以身作則，為其他公務員樹立榜樣，在宣誓或簽署文件確立擁護《基本法》及效忠香港特區時，放棄其在外國居留權及持有的外國護照，包括但不限於英國國民海外護照(BNO)，以彰顯警隊無私無畏的愛國情懷。

譚強調，不明白為何郭認為動議與議程無關，因在局方提交的文件中，也有涉及紀律部隊也應簽署聲明。至於郭偉強回應指，涉及紀律部隊的內容應放在保安事務委員會討論，又指若譚提出的動議是一個較宏觀和整體的意見，相信會被批出。郭又強調，不會容許議員在任何事務委員會提出批評警隊的臨時動議議程。

郭又指，已酌情容許譚讀出動議，故不會再給譚發言的機會，而郭的言論則引發林卓廷嘩然，繼而再爆發林、譚與郭3人的罵戰。期間譚文豪直斥郭「暴力強」，又指郭「包庇警隊」，林則在座位上大呼「規程問題」、「郭偉強」、「你係咪傻架」等說話，最後郭指不容許議員在座位上叫囂，否則會作出警告，惟林沒有理會，最終在3次警告無效下，郭將林卓廷逐出會議室。