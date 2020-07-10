環鳳街車房爆炸案　鄰鋪玻璃店東主出庭作供

黃大仙環鳳街車房爆炸導致3人死亡的案件，涉事車房維修技工黎駿豪被控3項誤殺罪，案件今(10日)於高等法院續審。控方傳召其中一名女死者的丈夫作供，他指案發時正準備與妻子前往美國，當日返舖頭收拾，他行出舖頭時車房突爆炸波及其舖，最終在舖內的妻子未能逃出，令夫妻二人天人永隔。

女死者伍靄霞的丈夫伍乾元供稱，他自86年起已在涉案車房鄰舖經營玻璃公司，現時則由兒子接手該公司。他稱案發當日、即2015年4月26日與妻子回店舖收拾，二人兩日後將前往美國，在案發前一刻他走出店舖外收鹹魚，妻子則繼續在店內收拾，突然間該車房爆炸且有火球衝向他的店舖，連牆壁及樓梯亦被衝爛。

伍稱當時聽到妻子在店舖內叫救命，其後他見到一名女消防員到現場，伍即向她稱：「我太太係裏面快啲去救佢」，但對方表示「火太勁」未能進入。直至入夜消防員才能進入但當時妻子已燒焦。

控方今早亦先後傳召涉事的士夜更司機黃福根及車主陳海聲作供，陳稱雖然的士屬於他，但他把的士交給同時經營車行的車房老闆、即死者胡漢偉打理及替他收租，陳每周日均會到車房找胡傾談但從未見過他維修汽車。黃福根則稱，他差不多會天都會到涉案車房交租，有見過車房被告及另一車房伙記維修汽車，但沒見過胡維修。

黃又稱案發前一晚他如常駕駛涉事的士，至翌早交給負責早更的死者陳錦波時，的士並無異樣、錶板亦沒有警示燈亮起，也沒有漏出石油氣的味道。