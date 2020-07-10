梁子超批入境隔離措施不足　倡哈撒克抵港者定點隔離

梁子超認為由哈撒克抵港的機組人員需送往定點隔離，以減少傳播至社區風險。

全球新冠肺炎一疫未平，一疫又起。中國駐哈薩克大使館昨日(9日)發公告，指當地出現死亡率遠高於新冠肺炎的不明冠狀病毒肺炎，共導致1772人死亡，僅6月已有628人死亡，當中包括中國公民。而本港現時有數宗輸入個案去過哈撒克，單計昨日已有5宗，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，本港入境隔離措施嚴重不足夠，最低限度應該安排哈撒克抵港人士進行定點隔離，若讓他們到酒店與其他地區抵港人士一齊隔離，會增加交叉感染的風險。

根據衞生署資料顯示，7月初至今已有9宗輸入個案的患者去過或居於哈撒克。惟現時港府未有針對哈撒克作特殊防疫措施，梁子超批評情況不理想，因現時當地仍未查證到該肺炎的特性，不排除現時的輸入個案會有雙重感染。他建議，港府應重新審視隔離措施安排，針對由哈撒克抵港人士應進行嚴謹隔離，包括安排專車送他們到特定隔離營進行隔離，全面地將他們與社區分開，若讓他們到酒店與其他地區抵港人士一齊隔離，會增加交叉感染的風險。

此外，針對現時機組人員只需留深喉唾液樣本便可以離開，梁子超認為，雖然他們逗留香港的時間不長，但港府亦應該將由哈撒克抵港的機組人員送往定點隔離，以減少傳播到社區風險。

中國駐哈薩克大使館引述哈薩克傳媒報道指，自6月中以來，該國阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較以往同期顯著上升，呼籲在哈薩克的中國公民注意防疫。