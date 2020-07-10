全港學校下周一提早放暑假　小五呈分試成績最遲10月提交

香港新冠肺炎疫情大爆發，教育局局長楊潤雄今午(10日)宣布，全港中小學及幼稚園下周一(13日)提早放暑假，而部分重要考試將會有特別處理。至於中學文憑試（DSE）會如期於7月22日放榜，安排不變。

教育局局長楊潤雄表示，學校可於下周一起提早放暑假，而「有需要或正進行重要考試級別」，可按學校實際情況作安排。他指，考慮到小五呈分試涉及中一派位，若學校已安排考試在本月13至17日進行，可照原定計劃舉行，若9月才進行呈分試，校方遞交呈分試日期可延遲至10月20日。

至於中三至中五，學校亦可在下周進行及完成考試之後才放暑假。楊又感謝學校防疫工作，整體能保障學校衞生環境，目前仍未有學生在學校內受感染的個案。

他又提到，「中一入學前香港學科測驗」會如期於下周二(14日)進行，學校可以自由決定是否舉行，若決定不舉行，最遲須於下周一中午12時通知教育局。

另外，楊表示，7月22日中學文憑試（DSE）放榜安排不變，學生可返校領取成績，學校仍需做好防疫，局方會視乎疫情變化，適時會有改動。他又承認，目前疫情變化打亂了局方在新學年開學的計劃，他續指，局方會聽取專家意見，「暫時未有咩可以講」。