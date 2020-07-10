六旬翁疑遭三警私刑索償　律師稱有機會和解

遭索償的其中兩涉案警員歐國偉（左二）及鄧文謙（右一），當中鄧已離職。

六旬翁於去年6月底被送往北區醫院治療，期間疑遭警員在病房中以拗手指和用警棍戳下體等招數私刑虐待，事後一名現役警員和兩名離職警員遭刑事起訴。而該六旬翁早前透過律師入稟區域法院，指三名施襲者對他施用非法武力，導致他受到人身傷害，向三人提出民事索償。案件今（10日）於區院聆案官席前提訊，其中次被告的律師表示或有機會進行和解，案件現押後至10月30日再訊。

原告鍾志華，被告依次是歐國偉、鄧文謙及林易昇。入稟狀指，3名被告去年6月26日於北區醫院一病房內，對原告作出不合法的武力，3人的行為構成對原告的酷刑對待，涉及公職人員行為失當，導致原告遭受人身傷害及其他損失。

原告要求法庭頒令各被告就其蒙受的損失作出賠償，亦希望他們支付懲罰性賠償。原告並要求法庭聲明被告的行為違反原告享有的憲制權利及《基本法》等。

案件今於區院聆案官席前提訊，其中次被告由律師代表，首及第三被則自行處理聆訊。聆案官下令次被告須在指定限期內呈交抗辯書，而次被告的律師則表示，或有機會進行和解，原告指需就此索取指示，案件遂再押後。