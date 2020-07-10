公務員宣誓及簽署效忠聲明　將列為入職及升職要求

聶德權稱若有公務員不願意簽署效忠聲明，他也想要了解當中原因。(何天成攝)

在去年修例風波被捕的示威者，當中涉及公務員。政府為了更清晰確立公務員隊伍的立場，計劃為公務員引入宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權今早(10日)在立法會公務員及資助機構員工事務委員會表示，有關計劃將分階段安排新入職和現職公務員進行，強調不能接受公務員參與跟政府立場有衝突的活動，若觸犯宣誓和聲明要求，將會按法律和機制處理。聶又指，若有公務員不願簽署聲明，他也想要了解當中原因。

據局方文件指出，所有自今年7月1日起入職的公務員，均須簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區。至於現職公務員方面，亦應遵守有關宣誓或聲明的要求，以體現和彰顯公務員的一貫責任。

會上多名議員認為，局方應該清楚列明「堅守法治、盡忠職守、不偏不倚和政治中立」等字眼的定義。當中，議員潘兆平認為，文件中尚未羅列細則，希望局方解釋公務員可否利用公餘時間參加政治活動，以釋除公務員的疑慮，及避免日後不小心違反誓言或聲明。

議員陳振英則詢問「資助機構員工」的範圍是否涉及醫院管理局、機場管理局等機構，至於議員葉劉淑儀認為，公務員宣誓是天經地義，又指要求應同樣適用於所有受公帑資助的人，包括醫管局、資助學校職員等，若不尊重《基本法》就不應出任有關職位。會上也有民主派議員關注新入職的公務員若不簽署文件會否不獲聘用，以及現職公務員會否不獲晉升或被解僱。

聶德權表示，宣誓或簽署文件將是新入職公務員的入職要求之一，亦屬於現職公務員升職或轉職的要求之一，若現職公務員拒絕宣誓，會先了解原因，亦會成為公務員升職與否的考慮因素，並視乎個別情況跟進。

至於計劃涵蓋的人員範疇方面，聶表示，如果有關人員的薪酬來自政府，當然有責任支持政府，無理由公然反對政府，但有關公務人員釋義，要由正式法律詮釋。而當局亦會檢討違反公務員守則的跟進機制是否有需要加強，以便更快捷處理違規個案。