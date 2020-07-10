指滙豐反口不派未期息　小股民入稟索償

申索人曹維新(右一)入稟向滙豐索償6000多港元。

滙豐控股早前取消派發2019年末期息每股0.21美元，惹來股民不滿。有股民入稟小額錢債審裁處，向滙豐追討股息約6511港元，案件今日（10日）提訊。由於滙豐有意申請將案轉介高等法院審理，小額庭遂將案件押後至11月3日再訊，以待滙豐準備相關文件。但申索人表明反對轉介。

本案申索人為退休人士曹維新，被告則為HSBC Holdings plc。入稟狀指，滙豐控股於今年2月6日的業績發布會上，公布會在4月14日派發2019年第四季末期息，每股派息0.21美元，折合約1.6278港元，並已於2月27日就派息進行除淨。惟被告公司在4月1日違背承諾，宣布撤回派息，對小股東不公平。申索人在入稟狀稱自己持有4000股滙豐控股，因事件而損件6511.2港元，故入稟要求被告公司賠償。

審裁官表示，本案涉及公眾利益，有其他人會就同一事件向審裁處入稟，故本案將成例子，若然申索人勝訴，預料日後會有更多股民索償。審裁官又透露，被告公司已呈交文件，表示考慮到會有更多股民提出相同申索，總金額屬高院的司法管轄權，故將會申請將案轉介高院審理。

而滙豐的代表則透露，現階段已有6至7宗同類申索。