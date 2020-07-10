導遊經旅行社申補貼遭抽水收逾萬元手續費　工會轟不合理

香港爆發新冠肺炎第三波疫情，旅遊業復工無期。有4個旅遊業工會今日(10日)到政府總部請願，反映抗疫基金對業界支援不足的情況，要求政府將針對業界的抗疫基金剩餘的2.6億港元，直接平分予每位從業員，希望政府放寬工作證明門檻，為旅遊界從業員發放5000港元的一次性資助，用作進修及續證費用，並設立特別專項進修課程予導遊及領隊。

政府透過抗疫基金支援旅遊業僱員及自由工作者的導遊、領隊，惟撥款未能全數交予從業員，工聯會屬會香港旅遊業僱員總會副理事長梁芳遠指，由於申令基金需要旅行社蓋章，旅遊公司於過程中亦會「抽水」，最高更會抽取50%基金款項作手續費，又指有旅行社東主更要求將剩餘撥款平分予旅行社，形容「非常不合理」。勞工界立法會議員陸頌雄亦表示，政府要求公司蓋章，但並無監管僱主的做法不合理。

有參與請願的導遊指出，自己申領3萬港元基金支援，旅行社卻要求收取1.2萬港元的手續費才代為蓋章。另有導遊表示被旅遊業議會否決其申請，皆因其工作的旅行社並無將其工作紀錄上報，導致未能達到工作60日的規限。