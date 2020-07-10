香港書展下周三舉行　關注組促延期避免疫情擴散

新冠疫情爆不停，吸引約百萬人入場的的香港書展下周三（15日)舉行，代表240個參展攤位的香港書展關注組發聲明，對如期舉辦書展表示憂慮，建議政府及貿易發展局重新考慮，在補助不變下，延後舉辦書展，並盡快決定及通知各大小書商最新安排，避免疫情進一步擴散，保障公眾安全。

香港書展關注組指出，書展將至，各大小書商亦已進入物流運輸、貨物調動的最後籌備階段，希望政府及貿發局延期舉辦書展。關注組表示，因應疫情肆虐，全球多個大型書展延期、停辦。原定本年2月初舉辦的台北書展，於舉辦前不足一周宣布延期，及後更宣布停辦，德國第二大書展——萊比錫書展亦停辦。

貿發局昨(9日)稱，書展如期舉行，並新增處理不適人士的措施，如會展內會設有獨立隔離房間，入場人士在參觀期間感到不適可在該處接受治療。假若書展舉辦期間，不幸發現有確診人士曾到書展參觀，會把有關人士曾到訪的地方徹底清潔消毒。若參展商人員確診，相關攤位則暫停開放及消毒。場內飲食方面，除指定範圍，會展及展場內不可飲食。東網今日再向貿發局了解會否有更新安排。