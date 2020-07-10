健康碼落實無期　議員對張建宗缺席內會交代感失望

新冠肺炎疫情再度爆發，政府指粵港和港澳的「健康碼」將重新檢視推行時間。多名議員今午(10日)在立法會內務委員會(內會)上，對政務司司長張建宗未有出席會議交代「健康碼」事宜感到失望，又指政府處理的進度慢。

內會主席李慧琼交代與張建宗會面細節時，指張表示如本周內未有公布健康碼事宜，會答應出席內會會議，但政府於昨日(9日)指當局於今日的衞生事務委員會上解釋。

議員梁志祥指，對張建宗缺席感失望，又指今屆立法會會期將屆滿，但問題仍有太多，同時官員沒有太多機會再出席今屆會議，認為張不應躲在辦公室。

議員何俊賢認為政府有判斷失誤，指現時是商討民生議案的最好時間，再加上民主派議員缺席會議，斥政府是「捉到鹿但唔識脫角」，同時又斥食物及衞生局局長陳肇始未能回應議員質詢，認為政府不應只在衞生事務委員會上處理。

李慧琼解釋，指張建宗願意與議員開會，但張認為與今早的衞生事務委員會的議程接近，而且避免重複討論，故缺席會議，如再無進一步進展，會再作邀請。

至於民主派議員繼續缺席會議，但在座位上放置白色標語牌，其後在會議開始時，李慧琼指標語牌並非與議程相關而要求保安移除，部分建制派議員則諷刺指該批標語牌或是代表「全力支持國安法」、「香港要重新出發」等。