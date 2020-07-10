女商人私人檢控梁家榮被拒　申覆核再被駁回

女商人郭德英早前指廣播處長梁家榮監管香港電台節目不力，向法庭申請私人傳票檢控梁，控他5項公職人員行為失當罪，法庭早前頒下判詞，駁回申請。女商人今(10)在西九龍法院要求覆核決定，最終再被駁回。郭的代表大律師容海恩明言會積極考慮上訴。

郭今由大律師容海恩和黃汝榮代表，質疑裁判官拒絕批出私人檢控傳票前，並沒有召開聆訊，讓申請一方直接向法庭陳述證據，單憑文件便裁決，又指裁判官在判詞中，連分析控罪也欠奉便駁回申請，情況不尋常。

裁判官問申請一方是否有證據證明梁家榮是故意或畜意做出失當行為，若沒有的話，判詞內已有提及，但若申請方認為有的話，可考慮上訴。

申請方認為有證據，指案發的四個月期間，梁受到公眾不少批評，梁身為香港電台台長，不可能不知道公眾對他如此反感，但他仍沒糾正，這正正顯示出其犯案意圖。

裁判官考慮過上述理據後，認為申請仍未達至表面證供成立的程度，駁回申請。

郭在庭外明言會繼續用和平理性的方式爭取公義，又指許智峯私人檢控西灣河開槍警和剷上行人路之的士司機，均很快獲批，但她卻拖延兩個月，連內庭聆訊的機會都沒有，便被駁回申請，令她感到不公。

郭的私人檢控指，梁家榮身為廣播處長而做出失當行為，即於去年11月20日，在製作及播放節目《左右紅藍綠》的「評警方圍攻大學校園事件」中，未能有準確持平的分析；今年2月14日《頭條新聞》的「驚方信息」中，誤導市民以為警方積存大量防疫裝備；同月28日的同一節目，誤導市民警方工作不認真和不專業；今年3月14日，在整個新聞，以嘉許手法報道佔中案被告陳健民的出獄過程；及今年3月28日，在英文節目《脈博》中訪問世衞官員時，問對方應否接納台灣加入世衞組織，違反《基本法》一個中國的原則。