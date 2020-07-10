創3萬職位至今只聘700人　議員斥太慢難收貨

政府因應疫情而創造3萬職位，但3個月只聘請約700職位。

政府早前因應新冠肺炎疫情推出「第二輪防疫抗疫基金」，當中包括預留60億港元，推出共3萬個有時限職位的創造職位計劃。公務員事務局局長聶德權今日(10日)在立法會一個事務委員會上表示，截至6月底，約700個職位已就任，另外約7000個職位正在進行招聘，而餘下的職位將在未來2年分階段聘請。會上不少議員批評政府落實計劃職位的速度太慢，在本港現時失業率屢創新高的情況下，未能達到計劃的目的和及時效果，表明「好難收貨」。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日召開會議，跟進第二輪防疫抗疫基金下，有關推行創造職位計劃及技能提升配對資助計劃2項措施的進展。議員鄭泳舜直斥抗疫基金至今已推出3個月，惟已創造的就業職位只有700個，這比例相對於整體創造3萬個有時限的職位而言，真在太少。

鄭又指，有從事導遊行業的市民向他反映，已失業多月，想要尋找計劃的職位又不知道該從何入手。鄭指，他替該市民瀏覽局方網站，發現提供予學歷不高人士申請的職位非常少，而且頁面不容易搜索，狠批「依家抗疫就係要快、要即刻有，而唔係下年先請，咁真係好難收貨」，並指政府應把職位招聘頁面，設計得便利市民瀏覽。

議員邵家輝亦認為政府推出職位的時效性需要改善，直指現在真的很多人沒有工作，雖然政府文件指出，仍有2萬多個職位會在未來2年分階段推出，惟邵強調，現在需要的不是分階段，而是立即推出。

聶德權回應時表示，同意鄭的建議，稍後會參考意見，思考怎樣把招聘頁面放在當眼處。聶又指，政府已採用中央招聘的形式落實職位，以期加快聘請流程時間。