月底停作檢疫中心　駿洋邨首批住戶下月底入伙

月底停止用作檢疫中心的火炭駿洋邨，將會分2批入伙，首批將是第四座（駿時樓）及第五座（駿湖樓），預計可於8月底開始陸續入伙。至於第一至第三座（駿逸樓、駿爾樓及駿山樓 ），則預計10月底才開始陸續入伙 。

房屋委員會表示，當政府交還駿洋邨後，會詳細檢視屋邨的狀況，盡快進行相關修繕及驗收工作。由於駿洋邨共涉及4800多個單位，而個別樓宇及單位需要修繕的情況不一，故預計駿洋邨會分兩批入伙。

至於擬作檢疫中心的粉嶺暉明邨，共有兩座提供約950個單位，於1月26日遭受嚴重破壞，需時復修，入伙時間因而延後。房委會一直加緊復修工作，當中昇暉樓的進度較為理想，現已進入驗收階段，預計可於本月下旬陸續入伙。至於泰暉樓，由於破壞非常嚴重，需要較長時間復修，預計年底或明年初才可入伙。

房委會續稱，政府會再動用防疫抗疫基金，進一步協助已接受暉明邨及駿洋邨預配的合資格公屋申請者（但不包括在6月30日或以前已接受編配其他屋邨單位，並且已簽署租約及收取其單位鎖匙的暉明邨及駿洋邨前準租戶），向他們發放另外6千元特惠津貼金。有關的特惠金將由本月中旬開始以郵寄支票方式發放。