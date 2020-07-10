2男售貨員涉平安夜輪姦醉酒少婦　事主稱曾想自殺

2名男售貨員涉嫌在兩年前平安夜，借玩啤牌灌醉24歲新相識新婚少婦，摸身錫嘴之餘更疑變本加厲，強迫她口交並輪姦她。2男否認合共5項強姦及企圖強姦罪，案件今（10日）在高等法院續審。事主供稱事發後曾想過自殺，並打破玻璃杯，但被其中一名被告阻止，她及後覷準機會赤腳落樓尋求保安協助。

2名被告依次是王承林及林宇徽，案發時均為29歲。王被控於2018年12月25日，在天水圍天盛苑一單位兩次強姦及一次企圖強姦女子X；林則被控兩次強姦X。事主X在事發前約半年才結婚。

X今供稱，當她被兩名被告侵犯後，她感到十分崩潰，大聲向次被告說：「咁我去報警！」對方答道「你咪報警囉」，她於是不斷問「點解你要咁做、要咁迫我」，並致電報案，但因她沒法道出所在位置，警方無法提供協助。X形容當時感到絕望，「無人幫到我咁」。

此時她見到桌上放有玻璃杯，她於是打爛玻璃杯企圖輕生。次被告見狀伸手圖搶去玻璃她手上的玻璃，過了一會她放棄搶奪，2人滿手鮮血。X指當時自己「好似發咗癲咁，衝去門口打開門嗌救命」，惟不獲回應。X續供稱，次被告隨後步往首被告的房間時，她伺機從雜物堆中取回褲子，赤腳落樓往大廈的地下大堂，並由保安員報警。

X在接受首被告代表律師盤問下，承認在玩啤牌過程中已想過會遭2名被告強姦，但她一直沒有喊救命，僅要求他們專注遊戲，這是因為自己從沒遇過同類事情，「呢啲事無人教應該點做」，又坦言「飲咗酒諗嘢會蠢啲」。

律師向她指出，首被告只曾在客廳企圖與事主性交一次，當時事主自願脫去褲子並同意性行為，但首被告未能成功，X矢口否認此說法。